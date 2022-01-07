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Украинский аналитик заявил о преимуществе России

Аналитик Скаршевский: у России из-за цен на газ появилось преимущество перед Украиной

Фото: Pixabay

Аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявил о преимуществе России в эфире украинского канала «Первый независимый».

По словам Скаршевского, преимущество появилось из-за цен на газ: в Украине он стоит в десять раз дороже, чем в России. «Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями», — заявил эксперт. Он считает, что по этой причине украинские производства приходят в упадок и разоряются, по этой же причине растут цены.

Сообщается, что рынок нестабилен из-за плохой погоды, неэффективной работы ветряных станций и неопределенности с сертификацией оператора «Северного потока-2». Энергетический кризис на Украине начался из-за недостатка топлива, которое нужно для выработки электроэнергии. Также рост цен на газ случился из-за нехватки угля и остановки больше половины местных ТЭС.

Ранее Скаршевский признал отсутствие выгоды, которую могла бы получить Россия в случае якобы планируемого вторжения на Украину. Кроме того он отметил, что власти страны делают большое количество заявлений, которые противоречат друг другу. По его мнению, это говорит о том, что делающие подобные заявления люди не общаются между собой.

Марина Совина
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