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В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности

В Байконуре с 7 по 19 января установили «синий» уровень террористической опасности

Фото: Shutterstock

Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин установил в городе повышенный («синий») уровень террористической опасности. Он будет действовать с с 7 по 19 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой местные власти.

Администрация города попросила людей сохранять спокойствие, а также не поддаваться панике и слухам.

Уточняется, что ситуация в городе находится под контролем, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы Байконура работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что с 7 по 19 января в Байконуре ввели ограничения на передвижение в городе в ночное время. «Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки», — сказал Бусыгин.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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Варвара Кошечкина
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