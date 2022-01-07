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США захотели обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе

NBC: США хотят обсудить на переговорах с Россией военное присутствие в Восточной Европе

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США захотели обсудить на предстоящих переговорах с Россией сокращение военного присутствия Вашингтона в Восточной Европе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника.

«Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижении сил и российских ракет "Искандер", способных нести ядерный боезаряд, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет военной помощи для Украины. Американская военная помощь уже поступает в Киев.

Марина Совина
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