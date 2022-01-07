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Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку в Башкирии, на борту были три человека
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kalousek Rostislav / CTK / Global Look Press

Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным вертолет летел из Уфы в село Павловка. На борту воздушного судна были три человека. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Марина Совина
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