Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе
Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку в Башкирии, на борту были три человека
Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным вертолет летел из Уфы в село Павловка. На борту воздушного судна были три человека. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.