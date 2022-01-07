Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным вертолет летел из Уфы в село Павловка. На борту воздушного судна были три человека. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.