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Стали известны подробности о погибшем члене экипажа Ми-2

Племянник погибшего пилота Ми-2 сообщил, что мать Гафурова еще не знает о смерти сына

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Мать погибшего при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии члена экипажа Дамира Гафурова еще не знает о смерти сына. Подробности о нем рассказал троюродный племянник Денис Альмятов. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Он сообщил, что Гафуров был очень дисциплинированным и образованным, а также окончил с отличием Сызранское авиационное училище. «Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей...» — отметил молодой человек.

По словам Альмятова, после выхода на пенсию его погибший родственник приехал к жене в Удмуртию.

О крушении вертолета стало известно 27 декабря. Около 14:00 по московскому времени принадлежащее Казанскому авиапредприятию воздушное судно Ми-2 при облете нефтепровода совершило жесткую посадку. На борту находились два человека.

Спустя десять часов спасатели нашли упавший Ми-2. На момент обнаружения вертолета оба члена экипажа были живы. Позднее сообщалось о смерти одного из пилотов.

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Евгения Куликова
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