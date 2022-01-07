Звезда «Игры в кальмара» стала первой кореянкой на обложке американского Vogue

Южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ен, звезда сериала «Игра в кальмара», стала первой кореянкой, украсившей обложку американской версии Vogue в одиночку. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что она появилась на обложке февральского выпуска модного журнала. На снимке модель позирует в платье, расшитом блестками, и накидке Louis Vuitton. В интервью изданию Чон Хо Ен рассказала, что после успеха проекта Netflix она привлекла большое внимание международного сообщества. Из-за этого она не могла есть и похудела на три с половиной килограмма.

Ранее Чон Хо Ен снялась в откровенном образе для обложки корейского Vogue. На фото 27-летняя актриса и модель позирует в одежде французского модного дома Saint Laurent. Ее запечатлели в сетчатом бюстгальтере из страз, черном пиджаке с пайетками, серебристых шортах с низкой посадкой и черных ботфортах.

В октябре южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. После выхода шоу, количество подписчиков аккаунта Чон Хо Ен в Instagram увеличилось с 400 тысяч до 15 миллионов всего за три недели. В сериале она исполнила роль северокорейской беженки Кан Сэ Бек.

23 ноября стало известно, что хоррор-сериал «Зов ада» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов Netflix. «Зов ада» режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.