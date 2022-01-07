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Двое россиян погибли при взрыве газа в жилом доме

В Пензе двое человек погибли при взрыве газа в многоквартирном доме

Кадр: @ov_melnichenko

В Пензе при взрыве газа в жилом многоквартирном доме на улице Мира погибли два человека. Об этом губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем Instagram.

Мельниченко добавил, что поручил создать эвакуационный пункт на базе школы №53.

«По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить», — написал он.

В региональном управлении МЧС агентству «Интерфакс»уточнили, что пожар произошел на пятом этаже пятиэтажного дома. На месте работали 16 человек и три единицы техники.

30 декабря 2021 года в городе Туапсе Краснодарского края произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме на улице Фрунзе. По предварительной информации, пострадал один человек.

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Майя Гавашели
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