В российском городе произошел двойной взрыв в квартире

В Ростове-на-Дону в квартире местного жителя произошли два подрыва неизвестных взрывных устройств. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.

После первого взрыва мужчина лишился кистей рук, его обнаружили в доме. При обследовании его квартиры сработало еще одно взрывное устройство, в связи с чем сотрудник ОМОН получил незначительные травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Пензе при взрыве газа в многоквартирном доме на улице Мира погибли два человека. Губернатор региона Олег Мельниченко поручил создать эвакуационный пункт на базе школы №53. По его данным, конструктивных повреждений здания нет. В МЧС уточнили, что инцидент произошел на пятом этаже пятиэтажного дома.