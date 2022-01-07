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Раскрыты темы заседания НАТО в преддверии переговоров с Россией

Представитель НАТО Лунгеску: главы МИД на заседании обсудят военное наращивание России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Главы МИД стран-членов НАТО на внеочередном виртуальном заседании, которое пройдет в преддверии переговоров с Россией в пятницу, 7 января, обсудят ситуацию на Украине. Тематику переговоров раскрыла официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, передает РИА Новости.

По ее словам, на встрече министры поговорят о военном наращивании России у украинских границ, а также о более общих вопросах европейской безопасности. Ожидается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением по итогам заседания.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией. Псаки подчеркнула, что Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров США и России по проблемам безопасности.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Марина Совина
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