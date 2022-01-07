Президента Украины Владимира Зеленского призвали ввести санкции против еще одного украинского телеканала — «НАШ» — за «российскую пропаганду» и трансляцию антигосударственных высказываний. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

Автором обращения выступил известный украинский националист, бывший руководитель ячейки Правого сектора (организация запрещена в России) в Одессе Сергей Стерненко. Под документом уже подписались более пяти тысяч граждан страны.

«Ведущие и приглашенные гости телеканала регулярно разжигают вражду по национальному признаку против украинцев и религиозную и расовую нетерпимость», — объяснил автор причину подачи петиции.

Он указал, что руководство телеканала периодически давало эфир представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также отрицало «российскую агрессию» против Украины, называя конфликт в Донбассе гражданской войной.

«Прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о применении санкций», — говорится в петиции Стерненко.

Ранее, в декабре 2021 года, Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). За 10 месяцев до этого решением СНБО эти телеканалы были заблокированы и прекратили вещание.