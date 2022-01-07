Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов предрек скорый крах Запада в своем обращении в канун Рождества, опубликованном на сайте партии.

По мнению Зюганова, западная цивилизация вошла «в период разрушения духовных основ и распада системных связей». «Здесь вводятся в действие неолиберальные принципы, по которым воздвигается здание «нового мира», где отменяется пол, стыд, мораль, история, культура», — посетовал он.

Лидер КПРФ отметил, что также навязывается подмена и отмена «исконных народных традиций празднования Рождества». «Происходит действо, напоминающее скорее средневековый шабаш», — добавил Зюганов, назвав этот процесс формированием «антимира» и «анти-поведения».

В сентябре прошлого года Зюганов заявил, что первым коммунистом в истории был Иисус Христос. «Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете», — заявил тогда он.