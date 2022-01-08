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В Казахстане задержали группу граждан с оружием и наркотиками

«Хабар 24»: казахстанские силовики изъяли у задержанных автоматы Калашникова и наркотики

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Силовики Казахстана задержали группу людей с нелегальным оружием и наркотиками. Предполагается, что казахи хотели совершить несколько террористических актов на территории республики. Данные передает «Интерфакс» со ссылкой на государственный телеканал «Хабар 24».

«14 автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты, оружие и боеприпасы в ходе следственных действий изъяли силовики в Жамбылской области (территория находится на юге современного Казахстана — прим. «Ленты.ру»)», — передает канал. Оружие якобы предназначалось для проведения террористических атак в области, а наркотики «раздавали тем, кто соглашался участвовать в беспорядках», сообщает государственное СМИ.

Кроме того, у задержанных нашли крупные суммы денег — в казахстанских тенге, киргизских сомах и американских долларах. «За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи», — передает телеканал.

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Государственные СМИ в Казахстане поддерживают версию президента республики Касыма-Жомарта Токаева и властей о том, что в стране действуют вооруженные банды, угрожающие законности и конституционному порядку в Казахстане. В частности, они сообщали о убитом силовике с отсеченной головой и о том, как протестующие использовали людей в качестве живых щитов.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и другие продукты, граждане выдвинули политические требования и не закончили выступления против власти. В ответ на захват правительственных зданий Токаев перешел к силовому решению вопроса с протестующими.

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Дмитрий Настасьев
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