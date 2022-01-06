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Убитого в Алма-Ате правоохранителя нашли с отсеченной головой

«Хабар 24»: убитого в Алма-Ате правоохранителя обнаружили с отсеченной головой

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Убитый в Алма-Ате сотрудник правоохранительных органов обнаружен с отсеченной головой. Об этом со ссылкой на местный канал «Хабар 24» в четверг, 6 января, пишет РИА Новости.

Уточняется, что такой поступок свидетельствует о террористическом характере бандформирований, атаковавших город.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения. Сообщалось также, что протестующие с оружием в городе Алма-Ата в Казахстане захватили две больницы и использовали мирных жителей в качестве живых щитов.

6 января Россия начала переброску в Казахстан своей части миротворческого контингента. Отмечается, что российская сторона направляет в страну подразделения воздушно-десантных войск.

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Евгения Куликова
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