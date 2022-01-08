«Аэрофлот» отменил все рейсы с Казахстаном в воскресенье

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все запланированные рейсы между Москвой и городами в Казахстане в воскресенье, 9 января. Об этом свидетельствует онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево», сообщает РИА Новости.

Среди отмененных авиаперелетов были рейсы из Москвы в Костанай и Алма-Ату, а также ожидался прилет самолетов из Шымкента, Алма-Аты, Нур-Султана и Костаная. Рейсы авиаперевозчика ежедневно отменяются с 5 января. Производится лишь эвакуация россиян.

Так ранее самолет «Роскосмоса» доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов. Как отметили в организации, россияне проводили в Казахстане новогодние каникулы. Речь идет об учащихся Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также студентах Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Военной академии связи имени С. М. Буденного из Петербурга.