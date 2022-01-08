Самолет доставил из Казахстана 30 российских студентов

Самолет «Роскосмоса» доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как отметили в организации, россияне проводили в Казахстане новогодние каникулы. «Авиаотряд "Роскосмоса" доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов», — говорится в сообщении.

Речь идет об учащихся Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также студентах Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Военной академии связи имени С. М. Буденного из Петербурга. В Казахстане находились курсанты Высшего военного авиационного училища из Краснодара, Военно-учебного научного центра (Воронеж), а также студенты Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета «Синергия» (Москва).

В Казахстане со 2 января идут протесты, которые к вечеру 4 января переросли в бои. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности. Задержаны 4,2 тысячи человек.