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Раскрыто число задержанных в ходе протестов в Казахстане

МВД Казахстана: 4,2 тыс человек задержаны в ходе протестов, среди них есть иностранцы

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Раскрыто число задержанных в ходе протестов в Казахстане граждан: в органы полиции доставили более 4,2 тысячи человек. Об этом в субботу, 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По предварительной информации, среди задержанных есть иностранцы.

«В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — отметили в ведомстве.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.

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Марина Совина
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