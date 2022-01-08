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Мать убитой и изнасилованной в Костроме девочки раскрыла подробности трагедии

Мать убитой в Костроме пятилетней девочки перед трагедией отпустила ее одну на улицу

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Убитая и изнасилованная двумя мужчинами пятилетняя девочка Вероника из Костромы перед трагедией отпросилась пойти на улицу одна. Подробности случившегося в эфире телеканала «Россия 1» раскрыла ее мать.

Женщина отпустила дочь на улицу одну, рассчитывая спуститься к ней после окончания уборки в культурном центре в течение пяти минут. «Замыла ведро, убрала тряпку и побежала, я думала, она ушла домой, потому что она знает дорогу, но ее не оказалось и там», — сказала она.

Мать девочки добавила, что набрала номер полиции сразу после пропажи ребенка, надеясь быстро отыскать ребенка. «Были надежды на то, что она убежала куда-то, где-то гуляет, о таком я подумать не могла», — заявила она.

Об изнасиловании и убийстве девочки стало известно во вторник, 4 января. Тело ребенка обнаружили в одном из общежитий города. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 44-летний и 24-летний мужчины Денис Герасимов и Вадим Беляков, которые состояли в гомосексуальных отношениях.

На допросе они признались в содеянном. Беляков заявил, что хотел «подарить» своему другу маленького мальчика для «сексуальных развлечений». Они неделю искали жертву возле школ, однако не нашли никого подходящего и решили похитить девочку.

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Алевтина Запольская
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