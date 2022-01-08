Российскому актеру закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили в страну 34-летнего российского актера театра и кино из-за посещения им Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной пограничной службы страны (ГПСУ).

Как уточняет «Украинская правда», речь идет о звезде сериала «Жуки» Вячеславе Чепурченко. Он прибыл в пятницу, 7 января, в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Однако пограничники не пропустили артиста. Согласно сообщению ведомства, они установили, что «мужчина нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», где принимал участие в съемках сериала. Вероятно, в ГПСУ имели ввиду сериал «Гурзуф», который снимали на полуострове. Помимо Чепурченко, в многосерийном телефильме сыграли Петр Федоров, Дарья Урсуляк, Евгений Антропов и Павел Чинарев.

«В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за нарушение норм украинского законодательства артист получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Россиянин вылетит обратным рейсом.

Это не первый случай, когда на Украину не пускают российских артистов. Ранее в декабре пограничники не пустили в страну гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука.