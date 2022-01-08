Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Медики раскрыли снижающую риск развития рака диету

Врач Кассам назвала диету, снижающую риск развития рака на 19 процентов

Фото: Pixabay.com

Веганская диета, иногда называемая «январской», полезна для защиты от онкологических заболеваний, заявила врач-гематолог Ширин Кассам (Shireen Kassam), пишет Express.

В меню веганов входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богатые витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, раскрыла подробности она. Подобный рацион питания снижает риск воспаления и стресса, а также мешает образованию гормонов роста. Кассам добавила, что эти продукты влияют на ключевые механизмы, генерирующие раковые клетки.

Материалы по теме:
«Казалось, что у меня удлиняется лоб» Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
29 сентября
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября

Медики назвали диету «январской», так как чаще всего ее используют в этом месяце. Кассам рекомендовала желающим снизить риск возникновения новообразований есть меньше красного мяса и избегать молочных продуктов. По словам врача, исследование Оксфордских ученых говорит о том, что веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления рака.

Она призвала не отказываться от растительного питания в случае, если положительное влияние на организм видно не сразу. По ее словам, такая диета уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней.

Ранее китайские ученые рассказали, что риск развития онкологических заболеваний выше у тех, кто мало спит, доедает пищу, которая была приготовлена давно, и страдает от депрессии.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине
Захарова оценила законность отправки миссии ОДКБ в Казахстан
США оценили предложения России по членству в НАТО
На Украине оценили возможность «разворота» Казахстана на Запад
Задержанного в Казахстане российского журналиста отпустили на свободу
Россия посоветовала США «каким-то образом поднять себе настроение»
Россияне сообщили о массовом истреблении бездомных животных в подвалах Москвы
Посол Казахстана в России пообещал защиту властями иностранных инвестиций
Медики раскрыли снижающую риск развития рака диету
В Казахстане заявили о попытках идеологического вмешательства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter