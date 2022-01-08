Медики раскрыли снижающую риск развития рака диету

Веганская диета, иногда называемая «январской», полезна для защиты от онкологических заболеваний, заявила врач-гематолог Ширин Кассам (Shireen Kassam), пишет Express.

В меню веганов входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богатые витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, раскрыла подробности она. Подобный рацион питания снижает риск воспаления и стресса, а также мешает образованию гормонов роста. Кассам добавила, что эти продукты влияют на ключевые механизмы, генерирующие раковые клетки.

Медики назвали диету «январской», так как чаще всего ее используют в этом месяце. Кассам рекомендовала желающим снизить риск возникновения новообразований есть меньше красного мяса и избегать молочных продуктов. По словам врача, исследование Оксфордских ученых говорит о том, что веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления рака.

Она призвала не отказываться от растительного питания в случае, если положительное влияние на организм видно не сразу. По ее словам, такая диета уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней.

Ранее китайские ученые рассказали, что риск развития онкологических заболеваний выше у тех, кто мало спит, доедает пищу, которая была приготовлена давно, и страдает от депрессии.

