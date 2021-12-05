Ученые рассказали о провоцирующих рак привычках

Китайские ученые рассказали о вредных привычках, которые провоцируют рак, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-платформу WeChat.

Авторы публикации заявили, что риск развития онкологических заболеваний выше у тех, кто мало спит, доедает пищу, которая была приготовлена давно, и страдает от депрессии.

Специалисты, ссылаясь на исследования, отмечают, что недосып разрушает нервную систему человека, повышается раздражительность, и это ведет к онкологии. Плохое питание провоцирует проблемы с пищеварением и нарушает вывод жидкостей, что опасно для организма. Пища, которая приготовлена заранее, содержит много канцерогенов, пояснили они.

«Высокий риск онкологии есть у пациентов с длительной депрессией», — добавили эксперты.

Ранее китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета сообщили, что употребление кофе или чая снижает риск развития инсульта и деменции. Люди, выпивающие две-три чашки кофе или три-пять чашек чая в день (или оба напитка до шести чашек ежедневно) реже сталкиваются с этими заболеваниями.