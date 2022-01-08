На Украине назвали способ решить конфликт в Донбассе за полгода

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко назвал способ решить конфликт в Донбассе за полгода. По его словам, которые приводит пресс-служба партии, это можно сделать при наличии политической воли.

Парламентарий выразил мнение, что с ситуацией способна справиться политическая сила, которую он представляет. «Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причем большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути, кроме дипломатического, для разрешения конфликта не существует», — подчеркнул он.

По словам Бойко, ОПЗЖ уже предлагала план мирного урегулирования и восстановления территориальной целостности страны на основании минских соглашений. Он указал, что его реализация позволит отметить на ожидания людей и добиться реинтеграции.

Депутат также обвинил власти Украины в нежелании решать вопрос с Донбассом и нагнетании военной истерии. Он добавил, что Верховная Рада потеряла доверие граждан и подлежит переизбранию, и выразил надежду, что это произойдет весной-летом 2022 года.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. По его словам, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.

