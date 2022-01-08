Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине назвали способ решить конфликт в Донбассе за полгода

Депутат ОПЗЖ Бойко: конфликт в Донбассе решается за полгода при наличии политической воли
Юрий Бойко

Юрий Бойко. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко назвал способ решить конфликт в Донбассе за полгода. По его словам, которые приводит пресс-служба партии, это можно сделать при наличии политической воли.

Парламентарий выразил мнение, что с ситуацией способна справиться политическая сила, которую он представляет. «Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причем большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути, кроме дипломатического, для разрешения конфликта не существует», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Мы не можем жить во вражде» Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Мы не можем жить во вражде»Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
2 ноября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

По словам Бойко, ОПЗЖ уже предлагала план мирного урегулирования и восстановления территориальной целостности страны на основании минских соглашений. Он указал, что его реализация позволит отметить на ожидания людей и добиться реинтеграции.

Депутат также обвинил власти Украины в нежелании решать вопрос с Донбассом и нагнетании военной истерии. Он добавил, что Верховная Рада потеряла доверие граждан и подлежит переизбранию, и выразил надежду, что это произойдет весной-летом 2022 года.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. По его словам, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о боевых действиях в пригороде Алма-Аты
России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине
США выразили готовность обсудить с Россией неразмещение ракет на Украине
«Аэрофлот» отменил все рейсы с Казахстаном в воскресенье
Названы подмосковные водоемы с самым тонким льдом
В США ответили на возмутившие МИД России заявления
США оценили свою причастность к ситуации в Казахстане
На Украине назвали способ решить конфликт в Донбассе за полгода
Алма-Ату полностью окружили военными блокпостами
Бывший представитель НАТО заявил о «разгромной победе» Путина над США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter