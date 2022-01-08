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Россиянам дали советы по правильному питанию

Гастроэнтеролог Карпенко: обильные застолья вредны для организма

Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко сообщил, что обильные застолья вредны для организма. Его слова приводит «Прайм».

Специалист порекомендовал соблюдать принципы рационального здорового питания. Он призвал ограничить потребление сладкого и жирной пищи и отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам.

Карпенко посоветовал сочетать рыбные и мясные блюда с овощами, а салаты заправлять растительными маслами или соком лимона.

Кроме того, он отметил, что алкогольные напитки лучше выбирать из виноградной группы (вино, коньяк, шампанское). Также он призвал пить больше воды: как минимум стакан на бокал спиртного.

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Марина Совина
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