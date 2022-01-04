Диетолог дала советы для преодоления последствий переедания

Диетолог профессор ФМБА России и доктор медицинских наук Маргарита Королева дала россиянам советы для преодоления последствий переедания в новогодние праздники. Ее слова передает ТАСС.

Как напомнила Королева, справиться с перееданием помогут поход в баню и употребление большого количества воды. Эти факторы способствуют детоксикации организма, подчеркнула она. «Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа — будут позволять человеку выводить токсины», — отметила диетолог.

Специалист подчеркнула, что токсины появляются из-за избытка поглощенной еды, которую организм не успевает перерабатывать, особенно в ночное время. Помимо этого она посоветовала иметь на каждом столе негазированную воду.

Ранее Маргарита Королева призвала россиян садиться за новогодний стол сытыми, чтобы избежать переедания. Как пояснила диетолог, таким образом людям будет проще контролировать свое пищевое поведение.