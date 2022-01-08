Отъезд рэпера Face из России назвали хайпом

Бывший менеджер блогерши Марьяны Ро (Марьяна Рожкова), невесты рэпера Face (Иван Дремин), Данила Комков прокомментировал для отъезд пары из России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Комков назвал Дремина аполитичным. «"Ненавижу свою страну, потому что это так модно" — вот это про Ваню Дремина», — сказал он. По его мнению, своим отъездом артист хотел добиться внимания и создать инфоповод.

«Ну, отменили пару концертов. А почему бы их не отменить, если Ваня Дремин в своих песнях склоняет население России к какой-то ерунде <...> Чтобы вызвать хайп и напомнить людям, что "я все еще существую", давайте уедем, а потом вернемся», — подчеркнул Комков.

Ранее тетя рэпера, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина заявила, что Face был вынужден уехать из России. «К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она, не разъяснив причины отъезда.

Позднее этот комментарий был удален, однако сообщение распространили ряд СМИ. Сам музыкант эту информацию не комментировал.