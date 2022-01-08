В США рассказали о подробностях будущих переговоров с Россией

В Женеве делегации России и США обсудят размещение и ракет и масштабы будущих военных учений в Европе. Об этом сообщает The Washington Post co ссылкой на близкие к подготовке переговоров источники.

По информации собеседников издания, Вашингтон планирует выяснить намерения Москвы касательно кризиса на востоке Украины. Белый дом хочет понять, намерены ли в Кремле содействовать разрешению противоречий или наоборот затягиванию конфликта.

Ранее в The Wall Street Journal написали, что война на Украине является лучшим выходом, чем уход вооруженных сил НАТО из Восточной Европы. Президент США Джо Байден может пойти на уступки России под угрозой военного вторжения на Украину, что будет худшим сценарием для переговоров.