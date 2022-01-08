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В США назвали худший для НАТО сценарий переговоров с Путиным

WSJ: позволить президенту Путину запугать НАТО хуже, чем война на Украине

Фото: Reuters

Война на Украине является лучшим выходом, чем уход вооруженных сил НАТО из Восточной Европы. С таким мнением относительно грядущих переговоров о гарантиях безопасности между Россией и США выступили в The Wall Street Journal (WSJ), передает РИА Новости.

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить [российскому президенту Владимиру] Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — написал американский автор. По его мнению, президент США Джо Байден может пойти на уступки России под угрозой военного вторжения на Украину, что будет худшим сценарием для переговоров.

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Тема грядущих переговоров между Россией и США по поводу позиций НАТО в Восточной Европе регулярно становится поводом для громких заявлений политиков и обсуждений в СМИ. МИД России опубликовал открытые проекты договоров по гарантиях безопасности, предложив НАТО закрепить нейтральный статус Украины и вывести ядерные ракеты США на национальную территорию.

Если Вашингтон откажется от предложений Москвы, российская сторона «перейдет в режим контругроз», заявили в МИД. Замминистра ведомства Александр Грушко назвал ситуацию «моментом истины» в отношениях России и стран НАТО.

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Дмитрий Настасьев
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