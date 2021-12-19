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Россия предупредила НАТО о режиме создания контругроз

Замглавы МИД Грушко: РФ создаст контругрозы НАТО при отказе от предложений безопасности
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» предупредил НАТО о том, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если альянс откажется от российских предложений по безопасности.

И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо «заболтать»

Александр Грушкозамглавы МИД России

По словам дипломата, Россия дает понять, что готова заменить военный или военно-технический сценарий противостояния на политические переговоры и укрепить безопасность всех стран в пространстве ОБСЕ, Евроатлантики и Евразии.

Грушко подчеркнул, что если этого не получится, последует режим создания контругроз, но тогда будет поздно спрашивать у Москвы о причинах принятых решений и размещения тех или иных систем.

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14 декабря

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы Соединенным Штатам во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

В рамках соглашений по безопасности Москва предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Киева в состав организации.

Альянсу также было предложено отказаться от военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками. Для снижения рисков военных обострений стороны призвали информировать друг друга о готовящихся мероприятиях боевой учебной деятельности. В глобальном плане Россия призвала страны-участницы НАТО не рассматривать Москву в качестве противника.

Дошли до опасной черты

По словам замглавы МИД, отношения России и НАТО дошли до опасной черты, и предложения нацелены на то, чтобы отступить от нее.

Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности

Александр Грушкозамглавы МИД России

Дипломат указал, что Москва все свои тезисы очень честно и открыто изложила на бумаге. Он сравнил это с бросанием камня в болото, который позволит Европе задуматься, чтобы не превращать континент в арену военного противостояния.

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Два пути Запада

Грушко подчеркнул, что у Запада есть два пути, либо серьезно отнестись к гарантиям России по безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой. Замминистра напомнил слова российского лидера Владимира Путина о разработанных в России системах и многократных предупреждениях.

Замглавы МИД добавил, что у Москвы есть достаточно возможностей для обеспечения собственной военной безопасности.

Но то, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнеры. Потому что то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят

Александр Грушкозамглавы МИД России

Грушко заключил, что Россия будет последовательно и принципиально добиваться от НАТО построения европейской безопасности именно в той формулировке, которую представила Москва.

Белый дом в свою очередь счел часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми. Администрация американского президента не конкретизировала, какие именно, но назвала другие элементы полезными и заслуживающими обсуждения.

На российский проект соглашения по гарантиям безопасности отреагировали в Евросоюзе. Так, официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс.

Марина Совина
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