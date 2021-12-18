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В Белом доме оценили предложения России по гарантиям безопасности

Bloomberg: в Белом доме сочли неприемлемыми предложения России по гарантиям безопасности

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Белый дом считает часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми. Такое мнение агентству Bloomberg раскрыл высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена.

При этом, по словам неназванного чиновника, некоторые предложения Вашингтон считает полезными. Он уточнил, что США планируют ответить на предложения России на следующей неделе.

Ранее другой член американского правительства заявила, что США организуют последствия для России, если не сработает дипломатия в вопросе деэскалации на Украине. Она также сочла некоторые элементы по гарантиям безопасности неприемлемыми.

Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения

Представитель Белого дома

Требования России

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток.

В рамках соглашений по безопасности Россия также предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Киева в состав организации.

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НАТО также порекомендовали поддерживать мирный диалог с Россией и осуществлять совместные действия для предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черном море.

После публикации проекта договоров по гарантиям безопасности замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва готова провести переговоры с Вашингтоном уже 18 декабря. По его словам, российская сторона предложила провести дипломатическую встречу в швейцарской Женеве.

Ответ официального Киева

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя распространенные МИД России проекты соглашений, заявил, что только НАТО и само государство вправе решать вектор дальнейшего развития их отношений.

Николенко отметил, что вопрос развития отношений с другими странами является исключительно суверенным правом Украины, в том числе когда речь идет о военном сотрудничестве. По его словам, главная проблема безопасности в евроатлантическом пространстве в настоящее время заключается в «вооруженной агрессии РФ» и «нынешней российской эскалации вдоль границ Украины и на ее оккупированных территориях».

Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте

Олег Николенко спикер министерства иностранных дел Украины
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Реакция Евросоюза

На российский проект соглашения по гарантиям безопасности отреагировали в Евросоюзе. Так, официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс.

Представитель ЕС подчеркнул, что ключевые принципы построения европейской безопасности были заложены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии, которые были подписаны Советским Союзом, большинством стран Европы, США и Канадой в 1975 и 1990 годах, соответственно. По его словам, на основании этих договоренностей стороны разработали целый ряд механизмов по укреплению доверия в сфере безопасности.

Помимо Совета Россия-НАТО, существуют механизмы внутри ОБСЕ, которые остаются краеугольными камнями для любого взаимодействия с Россией

Петер Стано представитель внешнеполитической службы Евросоюза
Марина Совина
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