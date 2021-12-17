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В Киеве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности

МИД Украины: главной проблемой безопасности является вооруженная агрессия РФ
Олег Николенко

Олег Николенко. Фото: Страница Oleg Nikolenko в Facebook

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что только НАТО и само государство вправе решать вектор дальнейшего развития их отношений. Так он прокомментировал распространенные МИД России проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности в беседе с УНИАН.

Николенко отметил, что вопрос развития отношений с другими странами является исключительно суверенным правом Украины, в том числе когда речь идет о военном сотрудничестве.

По его словам, главная проблема безопасности в евроатлантическом пространстве в настоящее время заключается в «вооруженной агрессии РФ» и «нынешней российской эскалации вдоль границ Украины и на ее оккупированных территориях». «Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте», — сказал спикер МИД Украины.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности на Украину.

На российский проект соглашения по гарантиям безопасности отреагировали в Евросоюзе. Так, официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс.

Марина Совина
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