В Казахстане заявили о попытках идеологического вмешательства

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что в Казахстане не наблюдается фактов внешнего вмешательства в дела страны на государственном уровне. По его словам, если такие попытки и есть, то они происходят лишь на уровне идеологии.

«На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или может, кто-то пытается через всевозможные центры. То есть официально на государственном уровне ничего такого не происходит, более того, есть понимание процесса, что в Казахстане творится», — отметил дипломат.

Также Кошербаев рассказал о сложности контроля того, что происходит в социальных сетях. Он подчеркнул, что нельзя просто сказать народу «давайте прекратим», поскольку у каждого есть свое мнение о происходящем в стране, которое они выражают.

Ранее стало известно, что Алма-Ата была полностью окружена блокпостами, на которых несут дежурство десятки военнослужащих. В их распоряжении также имеются бронетранспортеры.