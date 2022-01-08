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В Казахстане заявили о попытках идеологического вмешательства

Посол Казахстана в России Кошербаев: нет внешнего вмешательства в дела страны на госуровне

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что в Казахстане не наблюдается фактов внешнего вмешательства в дела страны на государственном уровне. По его словам, если такие попытки и есть, то они происходят лишь на уровне идеологии.

«На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или может, кто-то пытается через всевозможные центры. То есть официально на государственном уровне ничего такого не происходит, более того, есть понимание процесса, что в Казахстане творится», — отметил дипломат.

Также Кошербаев рассказал о сложности контроля того, что происходит в социальных сетях. Он подчеркнул, что нельзя просто сказать народу «давайте прекратим», поскольку у каждого есть свое мнение о происходящем в стране, которое они выражают.

Ранее стало известно, что Алма-Ата была полностью окружена блокпостами, на которых несут дежурство десятки военнослужащих. В их распоряжении также имеются бронетранспортеры.

Марина Совина
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