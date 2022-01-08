Посол Казахстана в России пообещал защиту властями иностранных инвестиций

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» пообещал надежную защиту иностранных инвестиций со стороны казахских властей. Он заверил, что соответствующие меры принимает президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, четко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надежной защитой», — подчеркнул дипломат.

Кошербаев также указал, что ситуация в Казахстане стабилизируется, страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил о страхе США от перехода нефтегазовых активов Казахстана к России на фоне помощи со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Казахстан и его экспортная экономика практически полностью завязана на западные капитал, принадлежит крупнейшим европейским и американским энергетическим компаниям, этим обусловлены их опасения.

