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Посол Казахстана в России пообещал защиту властями иностранных инвестиций

Посол Казахстана в РФ Кошербаев: иностранные инвестиции будут защищены казахскими властями
Ермек Кошербаев

Ермек Кошербаев. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» пообещал надежную защиту иностранных инвестиций со стороны казахских властей. Он заверил, что соответствующие меры принимает президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, четко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надежной защитой», — подчеркнул дипломат.

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Кошербаев также указал, что ситуация в Казахстане стабилизируется, страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил о страхе США от перехода нефтегазовых активов Казахстана к России на фоне помощи со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Казахстан и его экспортная экономика практически полностью завязана на западные капитал, принадлежит крупнейшим европейским и американским энергетическим компаниям, этим обусловлены их опасения.

Марина Совина
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