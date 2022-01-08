Политолог заявил о страхе США от перехода нефтегазовых активов Казахстана России

Политолог Андрей Суздальцев заявил о страхе США от перехода нефтегазовых активов Казахстана к России на фоне помощи со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что ситуация намного глубже, поскольку Казахстан и его экспортная экономика практически полностью завязана на западные капитал, принадлежит крупнейшим европейским и американским энергетическим компаниям, этим обусловлены их опасения. Он добавил, что экспортная экономика страны — это энергоносители, нефть и газ.

«В данном случае, когда появились войска ОДКБ, Вашингтон боится, что эти огромные западные активы, которые частично кормили борющиеся за власть кланы, что все это будет понемногу переведено под контроль России», — подчеркнул Суздальцев.

Он добавил, что в этом и есть главная причина «сдержанного недовольства», которое проявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пятницу, 7 января, Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в республике. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал глава Госдепартамента.

