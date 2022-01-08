В США прокомментировали помощь ОДКБ Казахстану словами об уроке истории о России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. Его слова об «уроке истории» о РФ приводит «Интерфакс».

То, что происходит там (в Казахстане, — прим. «Ленты.ру»), сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода Энтони Блинкен Госсекретарь США

Блинкен подчеркнул, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь сил ОДКБ.

У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне Энтони Блинкен Госсекретарь Соединенных Штатов

США стремятся получить больше информации о ситуации и будут следить за действиями сил ОДКБ, добавил госсекретарь.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

5 января, спустя трое суток после начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков.

Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана

Также с предложением обратиться к ОДКБ выступил первый космонавт-казах Токтар Аубакиров. По словам Аубакирова, оказалось, что в Казахстане «не хватает собственных сил».

6 января первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что срок присутствия миротворцев в Казахстане будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. В ОДКБ рассчитывают, что военнослужащие смогут покинуть страну через несколько дней или через несколько недель. Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен главой миротворцев ОДКБ в Казахстане.

Позже президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в республике до тех пор, пока не стабилизируется обстановка.

15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали договор о коллективной безопасности (ДКБ). В 1993 году к договору присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. В 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора.

Огонь на поражение

В пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — сказал Токаев. По его словам, в беспорядках в Казахстане участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оценила приказ, отметив, что он беспокоит международное сообщество. Она призвала правительственные силы Казахстана проявлять «сдержанность» при восстановлении стабильности.

Начало протестов

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.