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В США оценили приказ Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения

Представитель Белого дома Жан-Пьер: приказ об огне на поражение в Казахстане беспокоит мир

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оценила приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Ее слова в пятницу, 7 января, приводит ТАСС.

Она отметила, что соответствующий приказ беспокоит международное сообщество, и призвала правительственные силы Казахстана проявлять «сдержанность» при восстановлении стабильности.

«Этот приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека», — сказала Жан-Пьер.

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4 января

Ранее 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — сказал Токаев. По его словам, в беспорядках в Казахстане участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».

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Марина Совина
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