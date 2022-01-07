Стал известен руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане

Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков назначен главой миротворцев ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ», — отметил он. Также Конашенков подчеркнул, что все российские военные прошли соответствующую подготовку, имеют реальный боевой опыт и уже приступили в выполнению некоторых задач.

По словам официального представителя Минобороны России, для переброски в Казахстан миротворцев из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана была создана специальная воздушная группировка. В ее состав вошли более 70 тяжелых военно-транспортный самолетов Ил-76, а также пять Ан-124 «Руслан», являющихся самыми большими и грузоподъемными серийными самолетами в мире.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо с 60 до 120 тенге.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что срок присутствия миротворцев в Казахстане будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. В ОДКБ рассчитывают, что военнослужащие смогут покинуть страну через несколько дней или через несколько недель.