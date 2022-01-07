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Президент Казахстана раскрыл срок пребывания миротворцев ОДКБ в республике

Президент Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации ситуации в стране

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Были развернуты миротворческие войска в составе многонациональных сил стран — участниц ОДКБ, и они останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал он.

О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Марина Совина
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