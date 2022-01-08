На протестах в Казахстане убили 22-летнего гражданина Израиля

В Казахстане во время массовых беспорядков погиб 22-летний гражданин Израиля, который приехал к родителям на новогодние праздники. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.

По данным израильских дипломатов, убийство произошло накануне, 7 января, во время акций протеста в Алма-Ате. Погибшего звали Леван Когеашвили. Ответственные за смерть мужчины пока не найдены.

Сейчас МИД пытается решить вопрос о возвращении тела убитого на родину для погребения, поддерживает связь с его родителями для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Жертвами столкновений на улицах стали как минимум 18 силовиков и несколько десятков протестующих, тысячи человек получили ранения. Власти республики объявили 10 января днем общенационального траура.