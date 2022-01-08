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Погрузка военных и техники ВДВ России для доставки в Казахстан попала на видео

Минобороны РФ показало видео погрузки военных и техники ВДВ для доставки в Казахстан

Военнослужащие и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ в субботу, 8 января, начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Процесс погрузки попал на видео от ведомства, его показал Telegram-канал SHOT.

Как пояснили в военном ведомстве, военнослужащих и технику грузят на военно-транспортные самолеты Ил-76. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов. По прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач, добавили в Минобороны РФ.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Власти ввели временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию о договоре коллективной безопасности. В стране введен «критический красный» уровень террористической опасности.

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Марина Совина
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