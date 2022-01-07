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В Казахстане ввели красный уровень террористической опасности

Tengrinews: «критический красный» уровень террористической опасности введен в Казахстане

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. Об этом сообщает агентство Tengrinews в своем Telegram.

Как отмечается, при нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта. Помимо этого, они могут беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения, а также контролировать переговоры и иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем.

Помимо этого, режим предполагает полную мобилизацию и боевую готовность спецслужб, а также усиление мер.

Марина Совина
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