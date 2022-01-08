Военный эксперт спрогнозировал итоги встречи ОДКБ по Казахстану

Завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин предположил, с какими результатами может завершиться саммит лидеров ОДКБ, посвященный ситуации в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Политолог спрогнозировал итоги встречи ОДКБ и заявил, что саммит закончится оценкой событий в Казахстане и определением дальнейших целей его развития. «Это, прежде всего, связано со стабилизацией ситуации в стране и преодолением того ущерба, издержек, которые Казахстан понес в результате этих бесчинств», — подчеркнул он.

Военный эксперт предположил, что на саммите ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит дальнейший план развития страны после отставки правительства. По его мнению, лидер страны находится «в центре событий».

«Да, конечно, были трудности. Все-таки было два центра принятия решений, но теперь модель управления в стране подкорректирована, и как будет это все выглядеть, хотелось бы знать из видеосаммита», — заключил Кошкин.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса России Игорь Коротченко напомнил, что главной миссией ОДКБ в Казахстане является стабилизация ситуации. Он отметил, что Россия в этой ситуации действует, опираясь на «логику политической целесообразности».

8 января стало известно, что главы стран ОДКБ встретятся из-за ситуации в Казахстане. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу, исходящую от коллеги Токаева.

2 января на западе Казахстана начались выступления граждан из-за увеличения цены на сжиженный газ для населения. Позже к экономическим требованиям присоединились и политические, а география протестов значительно расширилась. Начались массовые беспорядки, граждане сожгли несколько правительственных зданий. Президент Токаев перешел к государственному регулированию цен и отправил в отставку правительство, но это не помогло урегулировать ситуацию.