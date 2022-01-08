Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Главы стран ОДКБ встретятся из-за ситуации в Казахстане

Путин встретится с другими лидерами стран ОДКБ из-за протестов в Казахстане

Фото: Defense Ministry of Kyrgyzstan / Reuters

Лидеры стран ОДКБ встретятся из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. О переговорах сообщили на официальном сайте Кремля.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение», — говорится об итогах разговора.

Согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко. С ними Путин также созвонился в преддверии анонсированного заседания Совета коллективной безопасности. Главы государств сошлись на том, что ситуация с протестами в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации».

Материалы по теме:
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января
В Казахстане продолжаются массовые протесты. После отставки правительства митингующие потребовали смены власти в стране
В Казахстане продолжаются массовые протесты.После отставки правительства митингующие потребовали смены власти в стране
5 января

2 января на западе Казахстана начались выступления граждан из-за повышения цены на сжиженный газ для населения. Вскоре к экономическим требованиям присоединились и политические, а география протестов существенно расширилась. Начались массовые беспорядки, граждане сожгли несколько правительственных зданий. Президент Токаев перешел к государственному регулированию цен и отправил в отставку правительство, однако это не помогло успокоить ситуацию.

Власти Казахстана начали силовое подавление протестов, в ходе столкновений погибли несколько полицейских, а протестующие в ряде случаев смогли буквально поставить на колени военных страны. Токаев попросил помощи в наведении порядка у стран ОДКБ, самый большой миротворческий контингент прибыл из России.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В Казахстане отказались повышать тарифы на ЖКХ
Песков объяснил нахождение Путина в храме в Рождество без других прихожан
Российские ученые высказались о появлении коронавируса-супермутанта
Женщина привезла сына на сдачу теста на COVID-19 в багажнике
Нурмагомедов высказался о событиях в Казахстане
Российский биатлонист завоевал серебро на Кубке IBU
Главы стран ОДКБ встретятся из-за ситуации в Казахстане
Захарова обвинила правозащитников в нежелании помогать журналистам в Казахстане
Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР
Армении пригрозили терактом из-за отправки войск в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter