Главы стран ОДКБ встретятся из-за ситуации в Казахстане

Лидеры стран ОДКБ встретятся из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. О переговорах сообщили на официальном сайте Кремля.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение», — говорится об итогах разговора.

Согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко. С ними Путин также созвонился в преддверии анонсированного заседания Совета коллективной безопасности. Главы государств сошлись на том, что ситуация с протестами в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации».

2 января на западе Казахстана начались выступления граждан из-за повышения цены на сжиженный газ для населения. Вскоре к экономическим требованиям присоединились и политические, а география протестов существенно расширилась. Начались массовые беспорядки, граждане сожгли несколько правительственных зданий. Президент Токаев перешел к государственному регулированию цен и отправил в отставку правительство, однако это не помогло успокоить ситуацию.

Власти Казахстана начали силовое подавление протестов, в ходе столкновений погибли несколько полицейских, а протестующие в ряде случаев смогли буквально поставить на колени военных страны. Токаев попросил помощи в наведении порядка у стран ОДКБ, самый большой миротворческий контингент прибыл из России.