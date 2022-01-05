В Казахстане протестующие поставили на колени военных

В Мангистауской области протестующие остановили грузовик, в котором ехали казахстанские военнослужащие, после чего заставили их встать на колени. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Грузовики с военнослужащими направлялись в аэропорт Актау. Группа активистов на джипах преследовала их, с целью перехватить. В итоге им удалось остановить как минимум один грузовик. Сначала солдат закидали камнями после чего вытащили их «на покаяние», поставив на колени.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии. Также сообщалось о ранениях у 317 человек. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения, по которому ограничивается передвижение людей, запрещены массовые собрания и забастовки, а правоохранители имеют право проводить личный досмотр граждан и транспортных средств.