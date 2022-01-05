Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане протестующие поставили на колени военных

В Казахстане протестующие остановили грузовик с военными и поставили их на колени

Фото: РИА Новости

В Мангистауской области протестующие остановили грузовик, в котором ехали казахстанские военнослужащие, после чего заставили их встать на колени. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Грузовики с военнослужащими направлялись в аэропорт Актау. Группа активистов на джипах преследовала их, с целью перехватить. В итоге им удалось остановить как минимум один грузовик. Сначала солдат закидали камнями после чего вытащили их «на покаяние», поставив на колени.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии. Также сообщалось о ранениях у 317 человек. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения, по которому ограничивается передвижение людей, запрещены массовые собрания и забастовки, а правоохранители имеют право проводить личный досмотр граждан и транспортных средств.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Токаев обратился за помощью к ОДКБ
Появилось первое видео из аэропорта Алма-Аты после ухода протестующих
Токаев сменил главу КНБ Казахстана
В Германии рассказали о «своей» позиции о поставках оружия на Украину
В России призвали отреагировать на просьбу Токаева задействовать ОДКБ
В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация
Российский сенатор описал страшные последствия вступления Украины в НАТО
В США отказались комментировать переговоры с Россией
Токаев заявил о захвате террористами самолетов в Алма-Ате
В Казахстане призвали ввести войска ОДКБ в страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter