В Казахстане рассказали о нехватке хлеба и туалетной бумаги

В казахстанских магазинах на фоне беспорядков закончились продукты первой необходимости. Житель Казахстана рассказал корреспонденту РЕН ТВ о дефиците товаров на полках магазинов в Нур-Султане.

По его словам, в маленьких магазинах наблюдается нехватка хлеба и туалетной бумаги, эти товары есть только в больших супермаркетах в ограниченном количестве. Житель столицы также отметил, что люди массово закупают продукты.

Он сообщил и о проблемах с безналичной оплатой, которая была недоступна длительное время. «Оплата только налом, в терминалах заканчиваются уже наличные, а те, что работают — очередь», — поделился горожанин.

Житель также отметил, что Казахстану действительно нужна помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку таким образом экстремисты, участвующие в погромах, «начнут опасаться».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.