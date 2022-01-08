Бывший представитель НАТО заявил о «разгромной победе» Путина над США

Российский лидер Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и другими западными государствами, обыграв их «с разгромным счетом», заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах (Gary Tabach), видео опубликовано в эфире YouTube-канала SobiNews.

По словам бывшего представителя Североатлантического альянса, Киев, поддерживая американского президента Джо Байдена, совершает ошибку, так как политик часто уступает России. Табах рассказал, что во время работы Байдена были сняты санкции с проекта «Северный поток-2», также Вашингтон отказался от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине.

При этом Байден в начале срока обещал «не считаться» с Россией и вводить против Москвы ограничения. Сейчас советник по национальной безопасности США Джон Салливан настаивает на необходимости дать России гарантии безопасности.

Экс-представитель НАТО добавил, что Байден противодействует добыче газа и нефти в США, провоцируя нехватку топлива. Это, по его словам, дает России шанс «обогатиться» за счет повышения спроса на энергоресурсы. «Он получил все, он уделал всех нашими же руками», — заявил Табах, говоря о президенте России Владимире Путине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО настроены на проведение плодотворного диалога с Россией.

