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Политолог назвал подходящие Назарбаеву для побега страны

Политолог Бовт: бывший президент Казахстана Назарбаев сбежал в Киргизию, Россию или в ОАЭ
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Политолог Георгий Бовт назвал страны, подходящие для побега бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что экс-лидер республики мог бежать в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Так он ответил на вопросы о том, почему Назарбаев до сих пор не сделал ни одного заявления, и где он может находиться.

«Нурсултан Назарбаев, я думаю, бежал из страны. Вариантов может быть два: либо он бежал в Киргизию, что поближе, либо в Россию, что подальше. Либо предложу третий вариант — Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Бовт.

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Были сообщения о том, что самолеты из аэропорта Астаны вылетали в Россию и Эмираты, отметил политолог. «Это единственная иностранная страна, иностранное государство, с которым возобновлено сообщение. Видимо, туда все и сбежали», — пояснил Бовт.

Ранее 7 января издание Orda.kz со ссылкой на свои источники сообщило, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. По данным издания, в Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

5 января на фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза. Токаев сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

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Марина Совина
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