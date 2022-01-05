Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и пообещал бороться с протестами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем. Об этом стало известно из телевизионного обращения политика к нации, полный текст которого опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам главы государства, обязанности главы Совбеза он начнет исполнять со среды, 5 января. Получит ли экс-президент Назарбаев другую государственную должность, он не уточнил. «Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что решение о смещении Назарбаева было продиктовано стремлением обеспечить безопасность страны «по многочисленным просьбам граждан» защитить их жизни на фоне беспорядков.

Как глава государства — и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности — [я] намерен действовать максимально жёстко Касым-Жомарт Токаев

Токаев назвал протестующих бандитами и сообщил о смерти военнослужащих

В обращении глава государства также назвал демонстрации, захват административных зданий и случаи нападений на силовиков происками «бандитствующих элементов». Он заявил, что 5 января среди военных, отправленных на подавление протестов, появились жертвы. Точное число убитых политик при этом назвать отказался.

Избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что режим чрезвычайного положения, который был объявлен за последние два дня сразу в нескольких регионах страны, стал вынужденной мерой, призванной сохранить «благополучие в многонациональном Казахстане». Он также предположил, что часть протестующих могли выйти на улицы за деньги, полученные из неизвестных источников.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово», — отметил глава государства.

Президент Казахстана отказался бежать из столицы и анонсировал политические реформы

В ходе обращения Касым-Жомарт Токаев также отверг сведения отдельных СМИ и Telegram-каналов о своем намерении покинуть страну. Он пояснил, что останется в столице республики и приложит все усилия для умиротворения ситуации.

Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными Касым-Жомарт Токаев

Он также пообещал в скором времени публично выступить с новыми предложениями по политической трансформации государства и заверил, что остается приверженцем «последовательных реформ». При этом, какие конкретно меры планируют принять власти для преобразования политической системы, президент не сообщил.

Многотысячные протесты охватили все регионы Казахстана

К вечеру 5 января, демонстрации, начавшиеся из-за резкого повышения цен на газ в отдельных областях, распространились на всю страну: от небольших деревень до городов-миллионников. После того, как руководство страны пошло на уступки и пообещало ввести госрегулирование на цен на энергоносители, топливо и продукты, экономические требования протестующих переросли в политические: проведение новых выборов всех уровней, люстрация людей из «клана» Назарбаева, роспуск парламента.

Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате. Несколько тысяч протестующих ворвались в резиденцию президента страны и подожгли ее. Также стало известно о захвате корпункта телеканала «Мир24». Демонстранты потребовали от журналистов предоставить им доступ в прямой эфир.

Кроме того, протестующие начали возводить баррикады в городе, отобрав у силовиков огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Сами правоохранители отступили из центра города. Поступали сообщения о ранении сотрудников скорой помощи и захвате пожарной машины.

Сведения о разоружении силовиков приходили также из других регионов Казахстана. В частности, в городе Актау демонстранты вооруженные металлическими прутьями захватили грузовик с казахскими военными и отобрали у них саперные лопатки. Военнослужащие не оказывали сопротивления.

В Актобе, напротив, силовики попытались отбить у протестующих администрацию. Из-за мощных взрывов на крыльце здания несколько человек получили ранения, собравшихся попытались разогнать водометами. Эта попытка закончилась неудачно, правоохранители не смогли вытеснить недовольных из центра города.

Власти республики отключили интернет, мобильную связь и телевидение

В Казахстане на фоне массовых митингов выключили все мобильные сети. Жители страны не могут воспользоваться интернетом. Недоступны мессенджеры, в частности What's App и Telegram.

Как отмечает проект по мониторингу российской системы интернет-блокировок GlobalCheck, казахские контролирующие органы также начали блокировать VPN-сервисы и веб-страницы Telegram. Мобильные операторы объяснили прекращение доступа к своим услугам «независящими от них причинами».

Кроме того, вещание прекратили сразу четыре крупных казахских телеканала: «Мир 24», КТК, НТК и «Первый канал Евразия». Пока работает только один — государственный канал «Хабар 24».