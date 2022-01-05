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В Казахстане выключили все мобильные сети

В Казахстане на фоне митингов выключили все мобильные сети

Фото: Reuters

В Казахстане на фоне массовых митингов выключили все мобильные сети. Об этом сообщает проект по мониторингу российской системы интернет-блокировок GlobalCheck.

Ранее стало известно, что в стране не работают мобильный и обычный интернет. Недоступны мессенджеры, в частности What's App и Telegram.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

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Айсель Эюбова
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