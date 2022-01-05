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Президент Казахстана опроверг слухи о своем бегстве из страны

Президент Казахстана Токаев начал обращение к нации и сообщил, что остается в столице

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал обращение к нации и опроверг слухи о своем бегстве из страны. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Глава государства подчеркнул, что остается в столице, опровергнув таким образом слухи о побеге из Казахстана на фоне протестов.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев пообещал рассмотреть вопрос о роспуске парламента.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

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Айсель Эюбова
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