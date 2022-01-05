Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Казахстана пообещал рассмотреть вопрос о роспуске парламента

Baza: президент Казахстана пообещал изучить вопрос о досрочных выборах в парламент

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал изучить вопрос о досрочном роспуске парламента и проведении новых выборов в республике. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Кроме того, как сообщает источник РИА Новости, глава государства в ближайшие часы намерен выступить с новым обращением к нации из-за массовых протестов и столкновений в казахских городах. Это будет второе публичное обращение политика с начала демонстраций.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Материалы по теме:
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
Вчера
В Казахстане продолжаются массовые протесты. После отставки правительства митингующие потребовали смены власти в стране
В Казахстане продолжаются массовые протесты.После отставки правительства митингующие потребовали смены власти в стране
00:00

Токаев под давлением протестов распустил кабмин, а также поручил организовать госрегулирование цен на энергоносители, топливо и продукты сроком на полгода. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах, в том числе столице республики Нур-Султане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
Президент Казахстана заявил о жертвах среди силовиков в ходе протестов
Известный кардиохирург опроверг связь вакцинации с изменениями в работе сердца
В российском регионе произошла авария с 40 автомобилями
Президент Казахстана опроверг слухи о своем бегстве из страны
Microsoft исправила «ошибку 2000 года»
Реверс газа из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился в пять раз
Протестующие отняли у полиции огнестрельное оружие и щиты в Алма-Ате
В Госдуме предложили пожизненно следить за педофилами
Месси вылечился от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter