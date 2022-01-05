Президент Казахстана пообещал рассмотреть вопрос о роспуске парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал изучить вопрос о досрочном роспуске парламента и проведении новых выборов в республике. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Кроме того, как сообщает источник РИА Новости, глава государства в ближайшие часы намерен выступить с новым обращением к нации из-за массовых протестов и столкновений в казахских городах. Это будет второе публичное обращение политика с начала демонстраций.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Токаев под давлением протестов распустил кабмин, а также поручил организовать госрегулирование цен на энергоносители, топливо и продукты сроком на полгода. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах, в том числе столице республики Нур-Султане.