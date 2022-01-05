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Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате

ТАСС: протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана Токаева

Фото: Reuters

Участники протестов захватили резиденцию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате, передает ТАСС.

Ранее в среду, 5 января, в районе резиденции были слышны звуки выстрелов. Комендант Алма-Аты, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов заявил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов.

В этот же день в ходе акции протеста местные жители пытались прорваться в резиденцию, в то время как акимат горел.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Позже начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

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Варвара Кошечкина
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